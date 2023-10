O jantar de Lula com empresários estrangeiros para discutir o PAC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem jantar marcado, no início de novembro, com grandes empresários de diversas partes do mundo. Como prato principal, as oportunidades de investimento trazidas pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O encontro ocorrerá no próximo Brasil Investment Forum, sediado pela primeira vez em Brasília, no Itamaraty. Os 500 convidados estão sendo escolhidos a dedo, com uma parcela tendo direito ao jantar.