O investimento milionário da Prio em iniciativas ESG

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Prio, empresa brasileira de capital aberto com foco na produção de petróleo e gás, reduziu em 15% a intensidade de carbono emitida na comparação ano contra ano. A redução equivale ao plantio de 30 mil árvores. A empresa também alcançou a marca de mais de 4 300 dias sem acidentes com afastamento e investiu um total aproximado de 28 milhões de reais incluindo projetos patrocinados com benefícios fiscais e aportes diretos a iniciativas de apoio à educação, ao esporte, à cultura e ao meio ambiente.