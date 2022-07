O interminável ciclo da Selic e a recessão no retrovisor pautam o mercado

Os analistas do banco Credit Suisse revisaram nesta terça-feira, 19, suas projeções para a taxa Selic. Se, antes, apostavam que o aperto monetário terminaria em 13,75%, agora acreditam que os juros vão subir um pouco mais e bater a marca de 14,25% ao ano. É a Selic e seu interminável ciclo de altas. Nos Estados Unidos, a palavra recessão ganha cada vez as rodas de conversa dos investidores. A Apple teria diminuído o número de contratações e os gastos em crescimento para o ano de 2023 para se preparar para uma possível desaceleração econômica, informou a Bloomberg. Na manhã de hoje, as bolsas europeias negociam sem direção definida à espera da definição do Banco Central Europeu sobre os rumos da política monetária do bloco e os futuros americanos e brasileiro apontam para leves altas. No campo das commodities, petróleo e minério recuam depois de um dia de forte alta.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.