O interesse da CVC nas passagens de R$ 200 do “Voa, Brasil”

A CVC está de olho no “Voa, Brasil”, o prometido programa do governo federal que deve reduzir os preços de algumas passagens aéreas para 200 reais. A iniciativa deveria ter tido início em agosto, mas a troca de Márcio França por Silvio Costa Filho na chefia do ministério de Portos e Aeroportos atrasou o processo. Em entrevista ao VEJA S/A, o presidente da CVC, Fabio Godinho, afirmou que associações do setor conduzem as conversas com o governo e que a receptividade ao ingresso das operadoras tem sido positiva. “As operadoras ofereceriam as passagens aos clientes e os agentes teriam uma remuneração dentro desse processo”, disse.

