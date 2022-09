O incômodo de Roberto Justus em jantar de Lula com empresários

O jantar organizado pelo empresário João Camargo, do grupo Esfera Brasil, para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou com uma série de ilustres empresários. A despeito do clima ameno e bastante convidativo para o petista, alguns representantes da iniciativa privada saíram incomodados do recinto — e nem foi especificamente com Lula, que reiterou críticas ao teto de gastos, tema indigesto para os ouvidos do empresariado. O empresário Roberto Justus, apresentador de TV e publicitário, não gostou de não ter tido a oportunidade de discursar durante o banquete. É que Camargo escolheu apenas quatro nomes para representar o empresariado com questionamentos: Abilio Diniz, da Península; André Esteves, do BTG Pactual; Fábio Ermírio de Moraes, da Votorantim; e Luiz Henrique Guimarães, da Cosan. Justus achou que foi negligenciado e gostaria de ter a palavra na mesa, confidenciou no elevador a um senhor que imaginava ser empresário, mas que na verdade estava no evento como interlocutor de Lula.

