O importante fator que faz a Petrobras subir – e não é a eleição

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 14 de setembro.

O dia seguinte ao pior pregão das bolsas americanas em dois anos foi de colocar a cabeça no lugar. Índices estrangeiros fecharam no zero a zero, enquanto o Ibovespa teve leve queda de 0,5%, pressionado pelas varejistas, como o Magazine Luiza. De destaque positivo, a alta de 1,5% da Petrobras, impulsionada pelos preços do petróleo no mercado internacional. A relação entre o suposto ataque a bomba a um dos carros da comitiva do presidente russo, Vladimir Putin, e a disparada nos preços do gás, e o número do comércio que decepcionou os investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 14.

