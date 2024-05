O importante é ter regras iguais para todos, diz CEO da Azul sobre pets

Abhi Shah, diretor-presidente da Azul Linhas Aéreas, afirmou que é preciso ter regras para o transporte de animais em aeronaves e que elas precisam ser iguais para todas as companhias aéreas. Atualmente, a Azul transporta pets somente dentro das cabines, junto com seus respectivos donos. O executivo esteve presente no evento As 100 Empresas Mais Influentes do Brasil, organizado por VEJA Negócios e Lide. “É importante ter regras iguais para todo mundo. No final do dia, o que vale é a segurança para todos os clientes das companhias”, disse em entrevista gravada ao repórter Diego Gimenes. Confira outras entrevistas concedidas durante a cerimônia de premiação no YouTube de VEJA e no Radar Econômico.

