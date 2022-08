O importante aceno do Tesouro aos rentistas e estrangeiros

O governo federal voltou a leiloar títulos pré-fixados de Letra do Tesouro Nacional (LTN) em grande quantidade nesta quinta-feira, 18, depois de três meses. Em um dos títulos, o valor total a ser liquidado até sexta-feira, 19, é de 13,6 bilhões, com vencimento em 1° de janeiro de 2026 e rendimentos de 11,94% ao ano. Na prática, alguns economistas apontam que esse movimento indica o achatamento próximo da curva de juros no Brasil e uma forte entrada de capital estrangeiro no país. “As emissões de LTN não eram tão atrativas há pouco tempo porque ainda havia a expectativa de abertura na curva futura de juros no Brasil, o que fazia com que os títulos atrelados a IPCA, por exemplo, fossem mais interessantes que os pré-fixados”, explica André Rolha, diretor de produtos da Venice Investimentos. “Como o ciclo de juros está se encerrando no país, os pré-fixados voltam a se tornar mais atrativos pela diferença de juros reais no Brasil na comparação com outras economias. O gringo tem voltado ao Brasil e esses movimentos também corroboram para um fluxo mais pesado de capital externo no país”, conclui.

