O impasse em torno da redução no preço das passagens aéreas

VEJA Mercado em vídeo | 9 de junho.

Existe um impasse em torno de uma possível redução nos preços das passagens aéreas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou publicamente que vai cobrar das companhias aéreas o repasse das reduções no preço do querosene de aviação. A Petrobras reduziu em 35% os preços praticados em 2023. Além disso, o governo prorrogou a isenção da cobrança de PIS e Cofins das companhias. Ainda assim, uma redução nas passagens não deve ser vista imediatamente. A cobrança do governo e a relação entre oferta e demanda que pressiona as aéreas são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 9.

Siga o Radar Econômico no Twitter