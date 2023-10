O impasse da Azul envolvendo o Aeroporto Santos Dumont

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

14 out 2023, 11h08

Por Victor Irajá 14 out 2023, 11h08

Representantes do aeroporto de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e autoridades locais se reuniram há alguns dias com executivos da companhia aérea Azul para discutir a retomada dos voos diretos da cidade para a capital fluminense.

A Azul suspendeu os voos entre os dois municípios em virtude das restrições operacionais impostas pelo governo federal ao Aeroporto Santos Dumont. A ideia é encontrar alguma solução para o impasse. Uma nova reunião foi agendada para 20 de outubro.