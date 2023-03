O impacto da tributação anunciada por Haddad no balanço das petroleiras

O Ministério da Fazenda passou a tributar em 9,2% as exportações de petróleo bruto no país. A nova tributação é um mecanismo para compensar a diminuição da arrecadação de impostos sobre combustíveis que foram parcialmente reonerados pela pasta. A medida vai vigorar por quatro meses, mas existe a possibilidade de ser prorrogada pelo Congresso. De acordo com os analistas do Credit Suisse, o efeito negativo nas contas da Petrobras deve ser na ordem de 430 milhões de dólares. No caso da PetroRio, o prejuízo deve ser de 50 milhões de dólares. As cifras representam cerca de 1% do valor de mercado dessas empresas.

Os analistas criticam a ação do governo. “Em nossa opinião, a tarifa de exportação não deveria ser necessária, pois o governo já possui receitas substanciais de royalties, imposto de renda, dividendos e etc. No total, o governo espera recuperar 6,7 bilhões de reais em quatro meses. Apenas como comparação, estimamos que o governo receberá 9,6 bilhões em dividendos da Petrobras no quarto trimestre”, escrevem em relatório enviado a clientes. Na última quarta-feira, 1°, As ações de petroleiras como a 3R e a PetroRio desabaram 15% e 9%, respectivamente.

