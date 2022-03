O “homem dos juros” promete juros ainda mais altos e bolsas dos EUA caem

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve Bank (Fed), que dita os rumos da política monetária dos Estados Unidos, alerta que os juros devem acelerar por lá. O mercado já enxerga no economista a figura do “homem dos juros”, uma vez que este assunto tem sido o grande tema nas bolsas desde o ano passado. Agora, ele afirma que as taxas vão subir mais rápido do que se esperava por causa da guerra na Ucrânia.

“A expectativa para este ano era que veríamos a inflação atingir o pico no primeiro trimestre, e então talvez se estabilizar e ver muito progresso no segundo semestre. Essa história já desmoronou”, disse em Washington. “Há uma necessidade de retornar a postura da política monetária a um nível mais neutro e, em seguida, passar para níveis mais restritivos, se isso for necessário para restaurar a estabilidade de preços. Se concluirmos que é apropriado elevar os juros em mais de 25 pontos-base em uma ou mais reuniões, nós o faremos”, encerrou.

O chamado nível neutro é o intervalo entre 2,25% e 2,5%. Juros mais altos diminuem a atratividade das bolsas, e fizeram os índices americanos acentuarem as quedas num dia que já não era bom. Às 15h40, o Nasdaq e o Dow Jones negociavam em quedas de 1,70% e 0,75%, respectivamente.

