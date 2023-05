O grande temor em relação à nova política de preços da Petrobras

A Petrobras anunciou o fim da política de paridade de importação (PPI) sobre o preço dos combustíveis e a novidade foi bem recebida pelo mercado porque as novas práticas não são tão intervencionistas como se esperava em outrora. Todavia, é de se ressaltar que o momento para o anúncio é positivo porque os preços do petróleo no mercado internacional estão em baixa e, portento, existe espaço para cortes nos preços. A leitura de alguns analistas é que o processo de fixação desses preços tornou-se muito mais complexo de definir do que apenas o PPI e, consequentemente, mais difícil de ser auditado pelos órgãos fiscalizadores internos e externos da Petrobras.

“Se os preços dos combustíveis dispararem, acreditamos que a política de pressão sobre a administração da Petrobras para usar a flexibilidade dessa nova política para subsidiar os combustíveis aumentará significativamente. E a gestão tentará explorar quais são os limites dessa nova política frente aos já mencionados constrangimentos que a Petrobras enfrenta”, opinam os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes.

