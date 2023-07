O governo socialista de Portugal quer privatizar a TAP

O governo de Portugal, comandado pelo Partido Socialista, deve publicar um decreto com as diretrizes para a privatização da TAP, a companhia aérea estatal, nas próximas semanas. A informação foi comunicada pelo ministro das Finanças local, Fernando Medina, em entrevista à Bloomberg. Trata-se de um passo importante em meio a uma disputa que vigora há anos. Em 2015, o então governo de centro-direita acordou a venda de 61% da TAP. No entanto, com a posse do primeiro-ministro socialista António Costa meses depois, a privatização foi parcialmente revertida e o Estado português vem aumentando sua participação na empresa desde então. Contudo, após os maus bocados enfrentados durante a pandemia da Covid-19 e escândalos internos, o governo acabou por inverter a guinada e trabalhar pela privatização. A mudança de postura com base na circunstância contrasta com o observado no Brasil, onde discussões do tipo seguem estancadas. Há tempos que esforços por grandes privatizações penam para surtir efeito no país. Já em Portugal, os próprios socialistas — opositores naturais da ideia — dão o braço a torcer.

