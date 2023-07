O forte indicativo do otimismo do mercado com a bolsa brasileira

Um forte indicativo da B3 revela o otimismo do mercado financeiro com a bolsa de valores brasileira. Diante da perspectiva de cortes nos juros no segundo semestre e ao fato de o Ibovespa negociar próximo de suas máximas do ano, o volume de negociações na bolsa subiu consideravelmente. A B3 informa que o volume financeiro médio diário atingiu 30,5 bilhões de reais no último mês de junho — um incremento de 5,8% na base anual e de 12,6% frente a maio. Já as emissões de novos títulos de renda fixa recuou 3,3% em relação a maio. “A retomada da bolsa com a expectativa de corte de juros pode elevar os números da B3. O volume de junho já mostra uma forte recuperação em relação aos meses anteriores, ficando em níveis mais próximos à média de 2020”, avaliam os analistas da Genial Investimentos.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Siga