O faturamento recorde da NürnbergMesse no Brasil em 2024

A NürnbergMesse Brasil registrou faturamento recorde, com mais de 110 milhões de reais. O valor é 175% maior que 2019, ano pré-pandemia. Foram 15 feiras de negócios organizadas no ano, que reuniram mais de 170 mil pessoas. “Todas as nossas feiras são de mercados relevantes para o PIB nacional. Elas aquecem a indústria e fomentam novos negócios. Por isso, ano após ano batemos recorde de visitação e de marcas querendo atrelar seu nome aos dos nossos eventos”, explica João Paulo Picolo, presidente da empresa no Brasil. A NürnbergMesse Brasil conta com feiras em segmentos como o farmacêutico, cosmético, de construção, tintas, vidros, veterinário e pet. Com os avanços dos números, a NürnbergMesse Brasil se tornou a segunda maior operação do Grupo NürnbergMesse fora da Alemanha, matriz da multinacional, que projeta um faturamento de 350 milhões de euros em 2024.