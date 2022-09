O fator que derruba as ações de JBS, Marfrig e Minerva na bolsa

Os papéis de JBS, Marfrig e Minerva derretem entre 3% e 5% no início da tarde desta quinta-feira, 8, depois de relatórios que preocuparam os investidores acerca da demanda chinesa por carne em 2023. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, sigla em inglês) estima que o consumo chinês de carne bovina deve cair 3% no próximo ano, enquanto as importações devem despencar 20%. No campo da carne suína, o consumo deve subir, mas os altos níveis dos estoques – que já estão 20% acima do pré-pandemia segundo o Bradesco BBI – devem culminar numa redução de 8% das importações em 2023. A China respondeu por 60% das exportações de carne do Brasil em 2021, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), e qualquer variação negativa no volume de exportações pode impactar os frigoríficos brasileiros. Em agosto, o saldo da balança comercial chinesa decepcionou os investidores.

Siga o Radar Econômico no Twitter