Os confusos sinais da China que provocam efeito gangorra no mercado

Os investidores ainda digerem os confusos sinais da China que provocam um efeito gangorra nos papéis da siderúrgicas e mineradoras listadas no Brasil e também nos preços do minério de ferro. O saldo da balança comercial chinesa foi de 79,4 bilhões de dólares em agosto, cerca de 20 bilhões a menos do que o registrado no mês de julho e abaixo da expectativa de consenso mercado, que era de 93,3 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, a mídia local noticia que o distrito de Zhengzhou, de aproximadamente 10 milhões de habitantes, ordenou que todos os projetos habitacionais parados sejam retomados até o próximo dia 6 de outubro.

Não existem detalhes sobre o tamanho desses empreendimentos, mas a sinalização foi suficiente para fazer o preço do minério de ferro subir 3% em Dalian nesta quinta-feira, 8, voltando para a marca de 100 dólares a tonelada. Nos últimos dias, a cotação tinha batido o menor patamar desde novembro de 2021. Os papéis do setor na bolsa acompanham essa volatilidade. Por volta de 12h, as ações da Vale subiam 0,52%, enquanto as da CSN recuavam 0,67%. No acumulado do ano, ambas negociam no negativo.

