O ‘falei demais’ de Rubens Ometto: “Desce a lenha”

Discursando durante evento do Grupo de Lideranças Empresariais, o Lide, em São Paulo, o presidente do conselho da Cosan, Rubens Ometto, disse que “a criação de emprego é muito melhor que qualquer apoio à moradia, ‘Minha Casa, Minha Vida’ e todo esse apoio que a gente dá à população”, além de falar que o empresariado tem que fazer “política nos bastidores”. Ao constatar que havia jornalistas no evento, ele brincou: “Falei demais. Não sabia que tinha jornalista aqui. Mas é isso aí, desce a lenha”, disse a uma repórter.