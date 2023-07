O estranho movimento da Sequoia Logística envolvendo suas dívidas

A Sequoia Logística anunciou, nesta terça-feira 18, uma convocação para uma nova assembleia de debênturistas para discutir uma permissão para exceder os índices máximos de endividamento nos trimestres que irão finalizar em setembro e dezembro de 2023, para evitar violação das cláusulas dos 300 milhões de reais em títulos de dívida emitidos pela companhia. O fato curioso é que empresa aprovou, no último dia 30 de junho, uma permissão para descumprir no segundo trimestre deste ano, terminado em junho, os índices máximos de endividamento previstos na mesma emissão de debêntures.

Segundo fontes ouvidas pelo Radar Econômico, mesmo tendo acabado de obter o alívio em relação o endividamento para o segundo trimestre de 2023, a empresa já está buscando uma solução similar preventiva para o resto do ano — o que indica baixa expectativa de solução do problema de endividamento da companhia nos próximos seis meses. Ainda de acordo com essas fontes, o movimento indica que a companhia vê risco relevante de continuar excedendo os limites de endividamento até o final do ano. A Sequoia justifica, na convocação, a preocupação prévia com “eventual descumprimento do Índice Financeiro” para os trimestres encerrados em setembro de 2023 e dezembro de 2023.

