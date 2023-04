O estrago provocado por Americanas e Petrópolis no balanço do Santander

VEJA Mercado em vídeo | 25 de abril.

A varejista Americanas e a cervejaria Petrópolis provocaram um estrago considerável no balanço trimestral do Santander. O banco divulgou seus números referentes aos três primeiros meses de 2023 e aumentou as chamadas provisões relacionadas às duas companhias que entraram em recuperação judicial. Provisão nada mais é do que uma dívida que o Santander já considera antecipadamente como calote. O efeito Americanas e Petrópolis no Santander e o fator que evitou números piores para o banco são ofvs assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 25.

