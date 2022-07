O estrago da Covid-19 na China em números — que podem respingar no Brasil

O PIB da China, a segunda maior economia do mundo, cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2022 na comparação anual, contra um consenso de mercado de 1%, mais que o dobro. Como pano de fundo, a política de “Covid zero” dos asiáticos, que fecham cidades e confinam os habitantes quando existem novos surtos de coronavírus. A desaceleração da economia chinesa provoca um forte movimento de baixa do minério, que caiu, mais uma vez, 3% em Cingapura, para 96 dólares a tonelada, e que, inevitavelmente, respinga nas ações das empresas brasileiras. Na quinta-feira 15, a Vale derreteu 7%, caindo para o seu menor nível no ano, e deve seguir pressionada pela fraca atividade chinesa.

