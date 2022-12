O esquenta ao nome de Haddad para a Fazenda no mercado

VEJA Mercado em vídeo | 08 de dezembro.

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é o nome da vez para assumir o ministério da Fazenda no futuro governo Lula e o anúncio pode ocorrer já na sexta-feira, 9. O advogado e também professor acadêmico se reuniu com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar de assuntos da transição. No mercado financeiro, o clima ainda é de frustração, mas a previsibilidade deve aumentar a partir da definição do nome de Haddad. O esquenta ao futuro do ministério da Fazenda e o humor do mercado na reta final do ano são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 8.

