O espantoso lucro dos shoppings mostra que a “olhadinha” ficou no passado

A rede de shoppings Multiplan reportou lucro de 172 milhões de reais no segundo trimestre do ano, uma alta de 84% na comparação anual. As vendas atingiram patamares impressionantes de 4,3 bilhões de reais, 28% acima dos números de 2019, antes da pandemia. A receita de locação subiu 49% frente ao segundo trimestre de 2019 e a taxa de ocupação no período foi de 95,3%, e, a inadimplência, caiu para, 4,1%. Para os analistas da XP, o fluxo de veículos de 95% frente a 2019 ainda revela que há margem para crescimento. “Esperamos que as vendas continuem acelerando durante o próximo trimestre. Além disso, os segmentos de vestuário e restaurantes tiveram fortes recuperações”, escreveram.

Esse otimismo todo também deve respingar nas empresas com operação em shoppings. Os analistas da Genial, por exemplo, estimam um aumento de 72% nos lucros da Renner no segundo trimestre do ano. “Dia das mães, dia dos namorados, duas ondas de forte frente fria e o retorno de eventos sociais. Esse trimestre traz, pelo menos, 4 gatilhos positivos que devem impulsionar o faturamento da rede”, escreveram em relatório. “O aumento da receita líquida da Renner deve ser beneficiado por um maior fluxo de compras e também por um maior ticket médio, considerando o repasse de inflação ao consumidor final”, completaram. No acumulado do ano, as ações de Multiplan e Renner sobem 28% e 5%, respectivamente.

