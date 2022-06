O efeito da nova onda de Covid-19 nas universidades

O Credit Suisse reduziu o chamado preço-alvo da ação da Yduqs, antiga Estácio, de 38 reais para 22 reais, e uma das razões é a nova onda de Covid-19 no país, que deve afetar a operação das universidades. “Os riscos para a tese incluem o agravamento da crise de coronavírus, afetando ainda mais as entradas em 2022, principalmente nos campus. Outros fatores são a evasão acima do esperado, dado o cenário macroeconômico de estresse e a intensificação das práticas de desconto, reduzindo ainda mais as passagens”, disseram os analistas do banco em relatório. Às 15h24, as ações da empresa caíam 2,16%. No ano, a queda é de 24,61%, mas os analistas do Credit ainda recomendam a compra do papel.

