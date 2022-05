O efeito da guerra da Ucrânia no setor de madeira, papel e celulose

Os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) mostram que o consumo de energia elétrica do setor de madeira, papel e celulose está a todo vapor e aumentou pelo terceiro mês consecutivo. Esses consumidores estão no mercado livre de energia, cujo consumo é medido pela CCEE. A demanda deste setor por energia aumentou 10% em fevereiro, 16,4% em março e 20% em abril. De acordo com a CCEE, a guerra na Ucrânia é a principal causa e fez com que as indústrias do setor operassem em capacidade máxima para suprir o mercado internacional. A produção europeia de celulose, por exemplo, foi afetada pela falta de matéria-prima russa.

