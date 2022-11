O duro recado dos EUA que chega ao Brasil com um dia de atraso

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, elevou a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual pela quarta vez consecutiva, para o intervalo entre 3,75% e 4% ao ano. Embora a decisão tenha sido amplamente esperada pelo mercado, o discurso de Jerome Powell preocupou os investidores. A leitura do Fed é de que não há previsão para o fim do ciclo de alta de juros no país, fato que deixou o mercado no escuro em relação a uma possível taxa terminal de juros nos EUA. As bolsas americanas derreteram mais de 2% na última quarta-feira, 3, e o duro recado do Fed chega ao Brasil com um dia de atraso, uma vez que o Ibovespa não abriu na quarta em razão do feriado de Finados. Na manhã desta quinta-feira, o futuro do Ibovespa negociava em queda de 1,3%, enquanto as bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, estendiam o movimento de baixa da véspera.

Siga o Radar Econômico no Twitter