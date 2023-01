O duro recado do mercado aos grandes bancos brasileiros

O Credit Suisse soltou um duro recado aos grandes bancos brasileiros que reverberou aos quatro cantos do mercado financeiro. Os papéis de Bradesco, Santander e Itaú amargaram quedas de 5,4%, 3,9% e 3,2%, respectivamente. O alerta da instituição suíça vai na direção de que os bancos devem enfrentar maiores provisões no campo do crédito, sobretudo de varejo, em razão do escândalo contábil na Americanas. Dessa forma, o banco prevê o fim da “fase lua de mel” no segmento corporativo. Os questionamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da independência do Banco Central e das metas de inflação da instituição também colaboram para tal cenário e devem elevar os prêmios de risco no mercado de ações. Em outras palavras, será mais prudente investir em renda fixa ou em outros países em razão dos riscos de se investir no Brasil

“Prevemos uma divergência anormal no desempenho operacional e na rentabilidade dos quatro grandes bancos em 2023. Por um lado, Banco do Brasil e Itaú Unibanco devem ter retornos sobre patrimônios líquidos (ROE) em torno de 19-20%, beneficiados por o ambiente de taxas de juros mais altas e de desempenho superior de qualidade de ativos”, escrevem os analistas em relatório enviado a clientes. “Do outro lado do espectro, Bradesco e Santander devem ter retornos na faixa dos 10%, impactados pelo pior desempenho da qualidade dos ativos corporativos e de varejo, e margem de mercado ainda negativa devido a provisões”, concluem. A sigla ROE nada mais é que um indicador sobre quanto o bancos consegue rentabilizar em cima de seu patrimônio líquido.

