O duro recado do Banco Central sobre o futuro da economia

O Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, mas soltou duros recados sobre o futuro da política monetária do país. A respeito da possibilidade de manter as taxas, a entidade trocou a expressão “por um período suficientemente prolongado” da última reunião por “um período mais prolongado” no comunicado mais recente. O BC reviu suas projeções e alerta ainda que a inflação só deve convergir para a meta no terceiro trimestre de 2024. Em outras palavras, o comunicado afastou as possibilidades de cortes nos juros no curto prazo, como o mercado esperava em meados do ano passado. “Isso pode ser visto como um forte sinal de que a autoridade monetária não vê espaço para corte de juros nem no médio prazo”, escrevem os analistas da Genial Investimentos. A corretora não apenas projeta que não haverão cortes em 2023, como prevê uma elevação na taxa Selic para 14,5% até o final do ano. No mercado, os índices futuros do Ibovespa abrem o dia em queda de 1%.

