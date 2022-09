O duro recado da Rússia após proposta que prevê teto no preço do petróleo

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 2 de setembro.

O G7, grupo dos sete países mais ricos do mundo, propôs um teto para o preço do petróleo russo em função da guerra na Ucrânia. Ainda não existem detalhes sobre esse preço, mas autoridades do grupo defendem que é melhor a Rússia aceitar a proposta do que “não vender nada” ao Ocidente. A dura resposta da Rússia, uma mudança no fornecimento de gás à Europa e como o Ibovespa passou ileso às tensões são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 2.

