Os doadores de Tarcísio no centro do Orçamento Secreto

Um dos principais doadores de campanha do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo, os empresários Rui Denardin e Armindo Denardin têm, diga-se, certo histórico junto ao governo de Jair Bolsonaro — do qual Tarcísio era ministro. Os empresários, que aportaram 100 mil reais na candidatura do ex-chefe da Infraestrutura cada um, são dois dos donos do grupo automotivo Mônaco, que venceu licitações para a compra de caminhões de lixo para a Companha de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, a Codevasf, no Piauí.

A empresa fechou um contrato de mais de 11 milhões de reais com o governo e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, autorizou o empenho de 240 mil reais em repasses por meio das emenda de relator, que operacionalizam o Orçamento Secreto, para a compra de um caminhão de lixo fornecido pela empresa para a cidade de Brasileira, no Piauí, reduto eleitoral de Nogueira. A cidade tem população de 8 mil habitantes. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, outra membro da família Denardin, Carla Morgana Denardin, é amiga de Nogueira e chegou a frequentar o gabinete do ministro.

