O dia seguinte à euforia da bolsa promete emoção

Depois da euforia, pés no chão? Os futuros americanos e brasileiro recuam depois das expressivas altas anotadas na última quarta-feira, 27; quando o Nasdaq assinalou uma alta de 4% e o Ibovespa de quase 2%, na esteira da possibilidade do ritmo de altas de juros nos Estados Unidos diminuir. Nesta quinta-feira, 28, as atenções se voltam para os balanços corporativos. O Santander registrou um lucro de 3,9 bilhões de reais, queda de 3% na base anual, enquanto a Ambev anotou lucro de 3 bilhões de reais, alta de 4% frente ao mesmo período de 2021. Só que o mercado quer saber mesmo é dos números da Petrobras, que serão divulgados após o fechamento, assim como os da Vale, e nessa expectativa está inserida a quantia em dividendos que será distribuída aos acionistas, anseio tanto do mercado financeiro quanto do presidente Jair Bolsonaro. A companhia também deve anunciar se será possível diminuir o intervalo de tempo entre esses repasses para dois meses.

