O dedo do Itaú nos números da XP depois de ações tombarem 12%

A XP reportou lucro de 1,04 bilhão de reais no segundo trimestre de 2022, cifra praticamente idêntica à registrada no igual período de 2021 e em linha com o consenso de mercado, mas as ações da empresa tombam cerca de 12% no pregão seguinte à divulgação na Nasdaq, a bolsa americana de tecnologia. A leitura é que os investidores esperavam algo a mais depois de os papéis valorizarem quase 30% no último mês. “A receita bruta do varejo cresceu 15% no trimestre. Por outro lado, a receita institucional encolheu 20% no trimestre, mas foi parcialmente compensada por fortes resultados de emissão, que cresceram 74% no trimestre devido a maiores operações de títulos de dívida”, escreveram os analistas do UBS BB. Em outras palavras, o alento nos números da companhia foi a forte receita de 2,7 bilhões de reais no varejo apoiada por uma demanda mais forte por produtos de renda fixa, tanto no mercado primário quanto no secundário.

No caso das receitas institucionais, apesar do encolhimento de 20%, a atividade do mercado de capitais compensou parte das perdas depois de acelerar 74% no trimestre e anotar ganhos de 210 milhões de reais em função do aumento na emissão de títulos de dívida e debêntures. “Após um início de ano fraco, a atividade do mercado de capitais se recuperou e, com um ambiente melhor para títulos de dívida, houve uma recuperação nas receitas de serviços de emissor”, escreveram os analistas do BTG Pactual.

Para a equipe do Bank of America, apesar do iminente fim do aperto monetário no Brasil trazer algum entusiasmo para a XP, as ações da companhia devem ser pressionadas, dentre outros fatores, pela participação de Itaú e Itaúsa na companhia que, juntas, somam 23% dos papéis da empresa. “Acreditamos que o desempenho do preço das ações pode ser limitado pelas vendas contínuas de papéis que estão nas mãos de Itaú e Itaúsa”, avaliam. Por volta das 17h, os papéis da XP derretiam 12% na Nasdaq, mas ainda anotavam ganhos de 17% nos últimos 30 dias.

