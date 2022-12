O dedo de André Lara Resende na PEC de transição

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Relator da Proposta de Emenda Constitucional que viabiliza o pagamento do Bolsa Família de 600 reais, a PEC da Transição, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) fez uma menção à uma das principais vertentes de um dos membros da equipe econômica no governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva. O economista André Lara Resende é defensor ferrenho da chamada Teoria Monetária Moderna (MMT, na sigla em inglês), que defende que o endividamento em moeda corrente no país não implicaria em insolvência.

“Cabe também enfatizar, como apontam alguns adeptos da MMT, que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança em países que emitem dívida na própria moeda. Ou seja, se o financiamento das despesas fosse feito em moeda estrangeira, seria justificável uma preocupação com a solvência do país. Mas como os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são em reais, não existe a possibilidade de o governo não pagar”, escreveu o senador em seu relatório.

