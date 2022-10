O contra-ataque do BTG na disputa com a XP por agentes autônomos

Num movimento de contra-ataque do BTG Pactual, a Voga Invest notificou a XP Investimentos na terça-feira, 18, que está rompendo seu vínculo com a corretora para operar com o banco presidido por André Esteves depois do cumprimento do aviso prévio de 60 dias. O escritório de agente autônomo de investimentos, um dos maiores do Centro-Oeste do Brasil, tem, aproximadamente, 2,5 bilhões de reais sob custódia. Como antecipou o Radar Econômico, a contratação do escritório de agentes autônomos Ethimos Investimentos por parte do BTG Pactual reacendeu a guerra com a XP Investimentos pelos serviços dos funcionários e pôs fim ao acordo de cessar-fogo firmado entre as empresas em torno dos escritórios.

A estratégia da Voga envolve aumentar o time de assessores, crescer em filiais e trazer cada vez mais os clientes que estão insatisfeitos com os serviços dos bancos convencionais para o escritório. Atualmente, o time da Voga é formado por pouco mais de 130 pessoas. O número de clientes superou os 4 mil. Para os sócios-fundadores, o movimento de mudança para o BTG está em linha com o crescimento projetado para o negócio.

