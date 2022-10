O fim do cessar-fogo na guerra entre BTG e XP

Atualizado em 13 out 2022, 12h09 - Publicado em 13 out 2022, 12h28

Por Victor Irajá Atualizado em 13 out 2022, 12h09 - Publicado em 13 out 2022, 12h28

A contratação do escritório de agentes autônomos Ethimos Investimentos por parte do BTG Pactual reacendeu a guerra com a XP Investimentos pelos serviços dos funcionários. O escritório tem 4 bilhões de reais sob sua administração e rompeu o vínculo com a XP para prestar serviços ao BTG durante essa semana. O escritório estava há 12 anos vinculado à XP e anseia pulverizar sua linha de atuação, mirando em clientes de alta renda. Segundo fontes próximas à negociação, a contratação do Ethimos põe fim ao “pacto de não-agressão” estipulado por XP e BTG na disputa dos agentes autônomos.

