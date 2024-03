O conselho otimista do Itaú para quem quer investir na bolsa de valores

Os analistas do banco Itaú passaram a aconselhar que seus clientes aumentem a exposição de suas carteiras aos investimentos na bolsa de valores brasileira. Desde outubro, a recomendação era neutra, mas, agora, passou para o grau +1 — em uma escala que vai até o grau +3. A mudança na percepção do banco aconteceu sobretudo em razão da desvalorização recente do índice Bovespa. O principal índice da bolsa brasileira deixou seu patamar recorde de 134 mil pontos em dezembro para ser negociado atualmente na casa dos 127 mil pontos. Os analistas acreditam que o início dos cortes de juros nos EUA, previstos para o meio do ano, deve ser o fator impulsionador das ações no curto prazo.

Dólar

O Itaú também está mais otimista para a cotação do dólar no Brasil. A expectativa é que o real ganhe força frente à moeda americana nos próximos meses. Os cortes de juros nos EUA devem aumentar o fluxo de capital estrangeiro no país e diminuir os preços do dólar. “Inclusive, caso nossa visão de que a economia americana apresentará um quadro de pouso suave ou leve recessão se confirme, é possível que o dólar entre em uma trajetória de desvalorização mais clara, que poderá reverberar por aqui em um real mais valorizado, ajudando uma queda da Selic mais intensa“, escrevem em relatório enviado a clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter