O chute da Havan, de Luciano Hang, em Flamengo e Athletico para 2023

A Havan comunicou aos clubes de futebol que patrocina no país que não irá renovar seus contratos de patrocínio. A decisão, segundo a varejista, deve-se ao “momento econômico e político que o Brasil vive”. O dono da Havan, o empresário bolsonarista Luciano Hang, já havia admitido que poderia diminuir os desembolsos na empresa caso o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, vencesse a eleição presidencial. Com a medida, a rede de lojas de departamentos deixa de estampar as camisas dos finalistas da Copa Libertadores da América de 2022: Flamengo e Athletico Paranaense. O contrato da Havan com os dois clubes que fizeram a final da competição continental custava pouco mais de 10 milhões de reais aos cofres da empresa. Além deles, a varejista cortou a verba de patrocínio para outros clubes, como Cascavel, do Paraná, e o Brusque, de Santa Catarina.