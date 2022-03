O calvário da Magalu: mais despesas, menos lucro e R$ 146 bi perdidos

A varejista Magazine Luiza divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2021 e as ações vieram abaixo. O lucro da companhia despencou 58% em relação ao mesmo período de 2020, para 93 bilhões de reais. Apesar das receitas com vendas terem aumentado 21%, os custos subiram 23%. O banco americano Goldman Sachs afirmou em relatório que as receitas vieram 7% abaixo do consenso do mercado, e a brasileira XP disse que os números estão aquém das estimativas, que já incorporavam um cenário desafiador. A operação da Magalu começou a degringolar no ano passado, quando a inflação acelerou e o Banco Central voltou a subir os juros, que diminuem o poder de compra das pessoas. Desde as máximas atingidas pela companhia em novembro de 2020, a empresa já perdeu 146 bilhões de reais em valor de mercado. Às 15h10, as ações negociavam em queda de 8,82%, a 4,87 reais a ação, o menor valor desde outubro de 2018.

