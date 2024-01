“O Brasil é um país prioritário”, afirma o embaixador da Suíça

O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, afirmou nesta sexta-feira, 19, durante o Brazil Economic Forum, em Zurique, que a relação econômica entre o Brasil e a Suíça é vista como prioritária para o país. O evento é uma iniciativa de VEJA em parceria com o Lide.

De acordo com o embaixador, há três pontos chaves nesta relação para investimentos: a infraestrutura, ciência e inovação e a sustentabilidade. “É preciso ter uma grande história de amor entre o gigante verde e o país mais inovador do mundo”, afirmou. Atualmente, há 650 empresas suíças no Brasil, que geram 70 mil empregos por aqui, de acordo com o embaixador.

Segundo Lazzeri, a infraestrutura é uma área prioritária dos suíços no Brasil, mas também há grandes oportunidades em pesquisa, em especial no setor médico e farmacêutico, e no setor turístico. Lazzeri afirmou que, para destravar essa relação, são necessárias “reformas estruturantes e segurança jurídica”.