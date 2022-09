O bom prenúncio para o mercado de biolubrificantes no Brasil

O presidente da Iconic, Alexandre Bassaneze, considera que o setor de biolubrificantes, poderá atingir 3.9 bilhões de dólares em negócios e operações até 2027, além de crescer cerca de 8% até 2024 em escala internacional. A avaliação é baseada em dados do Global Biolubricants Market Analysis, produzido pela GMR Analytics. No Brasil, mesmo sem uma regulamentação específica para este tipo de lubrificante, o mercado é avaliado em 206 milhões de dólares e 98% do uso do produto é realizado pelo setor industrial.

“Esperamos que o mercado cresça até 6% no Brasil até 2024”, diz Bassaneze ao Radar Econômico. Segundo ele, ainda existem desafios para o desenvolvimento sustentável deste mercado no Brasil. “Temos custos elevados de produção para toda cadeia e tecnologias ainda precisam ser implementadas em escala para termos maior competitividade e economia circular do produto”, comenta.

De acordo com Bassaneze, a implementação de iniciativas governamentais baseadas em políticas de incentivo para aplicação dos biolubrificantes precisam estar relacionadas com o fato de que os lubrificantes minerais têm vantagem de custo significativo sobre os biolubrificantes. O executivo discursará sobre o tema na Rio Oil & Gas 2022, no Rio de Janeiro, no próximo dia 29 de setembro.

