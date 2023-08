O bate-cabeça entre Sabesp e governo sobre a privatização da empresa

A Sabesp e o governo de São Paulo ainda não chegaram a um acordo sobre a existência de acionistas de referência na companhia de saneamento em caso de uma privatização da empresa. No último dia 31, quando o projeto foi apresentado, o governador Tarcísio de Freitas mencionou que o modelo de desestatização prevê a existência desses acionistas — que poderão ter maior controle sobre o negócio. “É um modelo mais flexível e de maior concentração, com um acionista de referência. É justamente para linkar, para ter maior compromisso com resultado, com investimento dos contratos. O da Eletrobras tinha mais pulverização”, disse no evento.

A Sabesp, no entanto, não confirma que esse modelo será de fato o seguido. Em documento protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que os estudos ainda não foram concluídos. “Se dará prosseguimento aos estudos especializados para detalhamento da modelagem a ser escolhida, de forma que não foram objeto de divulgação informações não definitivas, não aprovadas ou que pudessem criar especulações adicionais”, salientou. Em anexo, o Conselho de Defesa dos Capitais (CODEC) confirma que esse ponto ainda será objeto de análise.

Siga o Radar Econômico no Twitter