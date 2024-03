O avanço nas vendas de ar-condicionado e ventilador na onda de calor

Entre 1° a 15 de março deste ano, a venda de climatizadores usados cresceu 62% em relação à primeira quinzena de fevereiro. É o que aponta levantamento da OLX, site de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil. Na mesma comparação, as vendas de ventilador cresceram 30%, e de aparelhos de ar-condicionado, 21%. Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas foram os estados que tiveram maior número de vendas, com 14%, 12% e 9% de participação, respectivamente. Já o Tocantins apresentou a maior variação de comercialização, com 87%, seguido da Bahia e Acre, com 70% e 67%. No ranking de mais vendidos, procurados e anunciados, o ar condicionado foi o campeão no período analisado, seguido do o ventilador e climatizador.