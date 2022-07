O avanço nas conversas entre o empresariado e a campanha de Lula

Interlocutores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no mercado financeiro já enxergam avanços nas reuniões a portas fechadas com o empresariado brasileiro a respeito das intenções da campanha petista em relação às políticas fiscais e econômicas de um possível governo. “Há um enorme alinhamento em relação à necessidade de uma reforma tributária que simplifique e também distribua renda, assim como de que o atual arcabouço fiscal não funciona mais”, disse um dos economistas ligados a Lula sobre o teto de gastos e uma possível reforma tributária.

“Raramente encontro alguém que defenda com unhas e dentes o atual teto de gastos. É preciso um amplo acordo político entre o Congresso e os estados para que o novo arcabouço seja mais flexível, acíclico, crível e respeitado, e a consolidação dessas conversas é missão de um governo e de um parlamento”, concluiu. Segundo esse interlocutor, uma das diretrizes de um eventual governo petista é o “investimento de melhor qualidade” em áreas como a infraestrutura, que tem o “potencial de gerar empregos no curto prazo e melhorar a produtividade do país no longo prazo”.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.