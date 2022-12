O avanço expressivo nas transferências de divisas entre Brasil e Catar

A fintech Remessa Online, que atua na transferência de divisas internacionais, registrou um avanço expressivo nas operações entre o Brasil e o Catar, país-sede da Copa do Mundo de futebol de 2022. Em agosto, por exemplo, o volume transacionado entre os países por meio da plataforma cresceu mais de oito vezes frente a igual período de 2021. Entre junho e o fim de outubro, esse montante explodiu, com um crescimento de 403,5% no volume transacionado entre as nações. Estima-se que parte considerável da quantia tenha tido como destino o pagamento de hospedagens no país localizado no Oriente Médio.

