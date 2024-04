O avanço da Genial Energy no mercado livre de energia

A Genial Energy, braço de energia da Genial Investimentos, alcançou a marca de 400 clientes atendidos via mercado livre de energia – ambiente no qual empresas com contas de luz a partir de 8 000 reais podem negociar livremente as condições comerciais. Até 2023, essa solução proporcionou uma economia superior a 300 milhões de reais para os clientes da Genial, via comercialização de 4 GWm de energia oriunda de fontes renováveis.

Em 2023, a empresa faturou 700 milhões de reais. No mercado livre, a Energy atende clientes em 13 estados.

Com a abertura do mercado iniciada neste ano, a Energy projeta um crescimento de 90% e pretende terminar 2024 com 700 clientes em seu portfólio.