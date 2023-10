O aceno de Lula às faculdades de Medicina e a reação na bolsa

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a abertura de 9,7 mil novas vagas para cursos de Medicina no Brasil. 5,7 mil serão destinadas a novos cursos, enquanto as 4 mil restantes serão igualmente divididas entre cursos públicos e privados já existentes. O anúncio faz parte do novo edital do programa Mais Médicos publicado pelos ministérios da Saúde e da Educação. A avaliação de alguns analistas é que o aceno às universidades é positivo. “Vemos o anúncio como positivo para as empresas de ensino superior sob nossa cobertura que já oferecem cursos de medicina de graduação, pois isso poderia impulsionar o crescimento do volume nos próximos anos de maneira mais sustentável”, escrevem os analistas do Itaú BBA em relatório enviado a clientes. Na última quarta-feira, 5, as ações de Yduqs e Ser Educacional fecharam em altas de 7% e 3,5%, respectivamente, e estendem os ganhos na manhã desta quinta-feira, 5.

