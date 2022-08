O aceno da ANS aos planos de saúde que faz o setor disparar na bolsa

A Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) divulgou nesta segunda-feira, 8, que o número de novas adesões a planos de saúde no último mês de junho foi de 250 mil vidas, número acima das estimativas do mercado financeiro. O destaque ficou por conta da Hapvida, que teve adição líquida de 122 mil vidas no período e somou 238 mil novas vidas em todo o segundo trimestre do ano, contra uma expectativa de apenas 90 mil vidas dos analistas do Itaú BBA. “Os números da ANS mostraram um tremendo crescimento para o Hapvida/GNDI em junho de 2022. Observamos que isso implicaria um crescimento muito maior do que a expectativa de consenso para o segundo trimestre”, escreveram. O resultado em bolsa é um dia de fortes altas das operadoras. Às 16h20, os papéis da Hapvida, SulAmérica e Rede D’or subiam em torno de 7% no pregão.

