Nubank vê número de clientes em loja disparar depois de lançamento

Desde que fechou acordo com 50 lojas e passou a oferecer cartões-presente, o Nubank registrou aumento de 62% no número de usuários de sua loja e um avanço de 52% no volume bruto de mercadorias. As principais marcas escolhidas pelos 250 mil clientes que receberam os presentes incluem nomes como PlayStation, Google Play, iFood, Uber e Xbox.