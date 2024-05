Novonor, ex-Odebrecht, avança sobre obras de refinaria alvo da Lava-Jato

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Novonor (ex-Odebrecht) está em fase de qualificação de proposta para tomar parte de novas obras na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, alvo da Operação Lava-Jato. “Esse projeto é questão de honra para nós”, diz um diretor da Novonor.

A empreiteira também quer atuar em obras de reconstrução do Rio Grande do Sul. Em 2005, a construtora foi a única estrangeira a participar de projetos de engenharia em Nova Orleans, nos Estados Unidos, após o Furacão Katrina. Há conversas para isso com o governador gaúcho, Eduardo Leite.